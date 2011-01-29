Яценюк ждет, что его начнут преследовать

Лидер «Фронта змин» Арсений Яценюк ожидает, что власть начнет его преследовать. Такой вывод можно сделать с его слов в эфире Шустер Live.

«Вы разберетесь с Тимошенко, вы потом меня возьметесь. Чтобы даже не было никаких сомнений. Но я вас могу заверить, что мы так делать не будем», - отметил Яценюк, обращаясь к заместителю главы администрации президента Анне Герман.

По его словам, власть «открыла ящик Пандоры».

«Каждый, кто совершил злодеяния, каждый, кто совершил правонарушение будет за это отвечать. Не будет амнистии ни для кого. Ни для чиновников из вашей администрации, ни для бывших чиновников из предыдущей», - заявил политик.

«Готовьтесь к тому, что когда вы перейдете в оппозицию в этой студии будут такие же передачи, с такими же прокурорами и с такими же уголовными делами. Я вам желаю, чтобы этого не было», - сказал Яценюк.

В свою очередь, Герман, обращаясь к Яценюку, заявила: «Вам бояться нечего. Вы действительно, как говорил поэт, не имеете зерна неправды за собой. Никто вас в прокуратуру таскать не будет, потому что вы ничего не крали. Ваши руки ничего не крали».

Напомним, заместитель главы Администрации Президента Анна Герман против того, чтобы преследовали сына Юрия Луценко Александра.