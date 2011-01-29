Азарову не интересна судьба Тимошенко

Премьер Николай Азаров не интересуется уголовными делами, в которых фигурирует его предшественница, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

«Может, вас я удивлю, но я не интересуюсь ходом судебного процесса. Меня это не интересует. Это не мои проблемы», - отметил он.

При этом премьер отметил, что он не является руководителем прокуратуры и этот вопрос не в его компетенции.

Азаров также уточнил, что расследование КРУ деятельности предыдущего состава Кабмина «было проведена для того, чтоб разобраться, что у нас есть, а чего у нас нет».

«Я выясняю, что не только зерна нет, но его просто и не было. Но еще существуют долги аграрного фонда, государственного резерва за это якобы поставленное зерно… Я работал в правительстве не один раз и не один год, я после себя таких вещей не оставлял», - заявил Азаров.