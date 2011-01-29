Кравчук: Власти вмешиваются в футбольные дела

Представители власти вмешивались в деятельность футбольных организаций. Об этом заявил экс-президент Леонид Кравчук в эфире Шустер Live.

По словам Кравчука, у него есть много примеров такого вмешательства.

«В декабре месяце поддержали идею развития чемпионата, идею прекращения этой хуторянской игры вокруг Федерации футбола Украины, 22 организации. В январе, под воздействием прямых вмешательств губернаторов, заместителей, от правительства, министра, запугивания, давления - уже ни одна не поддержала», - отметил экс-президент.

«Президент Украины должен поручить своей администрации, может, господину Левочкину, позвонить в УЕФА, самому Блаттеру (президент ФИФА Йозеф Блаттер), и сказать, что президент Украины уволил с должности тех губернаторов и заместителей, которые прямо, а есть протоколы и доказательства, в том числе на видеопленках, вмешивались, оказывали давление на организации», - сказал он.

«Это самый быстрый путь. Это путь спасения ситуации», - заявил Кравчук.

Кроме того, он сказал: «У меня такое впечатление, что окружение президента, и те люди, которые занимаются сегодня футболом, не понимают исторической роли, значения для государства, его имиджа и авторитета, проведения в этой стране чемпионата...По моему мнению, этих людей надо вывести из власти, спортивной власти».