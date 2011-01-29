Азаров пообещал создать новую библиотеку в Москве в 2011 году

Ситуация с Украинской библиотекой в Москве полностью урегулирована. Об этом заявил премьер Николай Азаров в эфире телеканала «Интер».

«Все абсолютно действия в отношении Украинской библиотеки в Москве прекращены. Библиотека работает абсолютно нормально, так как она и работала», - отметил он.

Премьер уточнил, что «это результат именно наших действий, но мы не считаем нужным, по таким поводам рассказывать то, что мы делаем, потому что это результат определенной дипломатической работы».

«Мы не хотим, чтобы на этом спекулировали, но позиция наша абсолютно твердая, мы ее довели и на этом инцидент исчерпан», - заявил Азаров.

Премьер отметил, что Кабмин принял решение создать украинскую библиотеку в Москве.

«Поскольку библиотека являлась собственностью правительства Москвы, в ней работали граждане России, которые никакого отношения к украинскому правительству не имели и не могли иметь, мы приняли решение создать в украинском центре культуры библиотеку украинской литературы», - сообщил чиновник.

«В 2011 году она будет создана, полностью обеспечена и будет работать», - добавил он.

Напомним, премьер Николай Азаров не интересуется уголовными делами, в которых фигурирует его предшественница, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.