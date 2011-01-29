Азаров: Команда Черновецкого должна ответить

Официальная информация о пребывании мэра столицы Леонида Черновецкого появится в понедельник. Об этом заявил премьер Николай Азаров в эфире телеканала «Интер».

«До понедельника сказано разыскать. И я, откровенно говоря, не поинтересовался как выполняется мое поручение, но я вспомню, у меня память хорошая», - заявил он.

«Поручение премьер-министра записывает аппарат и контролирует, так что даже если я сам забуду, то они спросят. Я думаю, что к понедельнику информация станет известна», - отметил Азаров.

Как известно, 27 января премьер поручил председателю КГГА Александру Попову найти Черновецкого. Азаров также уточнил, что он имеет претензии к работе команды Черновецкого.

«У меня претензии к этой команде одни: то, что Киев, как столица Украины, не развивалась это однозначно», - отметил он.

Премьер уточнил, что земли, по которым должна пройти трасса на Троещину по Подольскому мосту, оказались в частной собственности.

«И это дело рук, безусловно, этой команды, которая управляла городом Киевом. Они не могли не знать, что там, где должна проходить трасса, нельзя отводить землю под застройку…», - заявил Азаров.

«Я считаю, что конечно должен ответить, например, за это решение, тот, кто его готовил», - добавил он.