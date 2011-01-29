Президент Египта отправил правительство в отставку

Президент Египта Хосни Мубарак заявил, что отправил правительство страны в отставку.

Мубарак также объявил, что новый кабинет министров будет назначен в субботу, сообщает Газета.ru.

Президент Египта сделал это заявление на фоне протестов, охвативших Египет на этой неделе. Они достигли своей кульминации в пятницу, когда к ним присоединились члены самой влиятельной оппозиционной силы «Братья-мусульмане».

Только в Суэце в пятницу погибли в столкновениях 13 человек. Число раненых по всей стране исчисляется более чем тысячью человек.

Напомним, США поддерживали оппозиционные египетские группы, готовившие смену режима президента Хосни Мубарака в преддверии президентских выборов 2011 года.