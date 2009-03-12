Румынский гамбит

Похоже, Москва не брезгует никакими средствами для достижения собственных целей. Российские спецслужбы уже давно активизировали деятельность в Европе.

Вспомним хотя бы события последних лет. В мае 2004 года из Словакии выслан полный состав военного атташата России после обвинения в шпионаже в пользу Москвы. В феврале нынешнего года персоной нон грата объявлен российский военный атташе в Эстонии. Первые сообщения СМИ на прошлой неделе из Бухареста также свидетельствовали о новом шпионском скандале с россиянами, однако задержанные румынскими стражами порядка агенты вдруг заявили о связи с украинским военным атташатом. Реакция Бухареста была молниеносной. Что же стоит за высылкой военного атташе Украины из Румынии?..



28 февраля в Бухаресте были задержаны гражданин Болгарии Петар Зиколов и офицер румынской армии Флоричел Аким. Первый арестован по подозрению в шпионаже, второй обвиняется в измене родине. Апелляционный суд Бухареста санкционировал задержание обоих на максимальный для следствия срок - 29 суток. Представители румынских спецслужб заявили, что " нанесен ущерб национальной безопасности страны". Однако никто из официальных представителей румынской власти - ни администрация президента, ни правительство, ни МИД - не прокомментировали эту информацию. Единственное, о чем стало известно, так это о высылке из страны украинского военного атташе. В связи со скандалом чаще всего упоминается имя Сергея Ильницкого, объявленного в Румынии персоной нон грата.



Румынские спецслужбы заявили, что уже несколько лет наблюдают за «изменником» Акимом Флоричелом и за гражданином Болгарии Петаром Зиколовым. Управление по борьбе с терроризмом Румынии обнародовало видео с задержанием Акима и Зиколова, когда они пытались спрятать компакт-диски с компрометирующей их информацией. Руководство спецслужб отказалось назвать, кому предназначалась похищенная информация. Прокомментировать последствия шпионского скандала для двусторонних отношений в Посольстве Румынии в Украине отказались.



Украинский МИД также не настроен давать какие-либо официальные или неофициальные комментарии. В пресс-службе ГУР МОУ отрицают связь украинских дипломатов с задержанными в Румынии шпионами.



Несмотря на недостаток информации, интересным фактом в этом деле является то, что украинский дипломат не был задержан представителями румынских спецслужб во время каких-то противозаконных действий с соответствующей их официальной фиксацией. Как стало известно «Главреду» из дипломатических источников, особенностью процесса объявления украинского дипломата персоной нон грата является то, что эти действия румынской стороны не стали следствием конкретных обвинений в адрес Сергея Ильницкого. Все случилось наоборот – украинский посол в Румынии был вызван в МИД Румынии, где ему сообщили об объявлении украинского дипломата персоной нон грата без каких-либо объяснений. И именно такая последовательность развития событий наводит на конкретные размышления. Похоже, что румынские спецслужбы действовали по предварительно согласованному сценарию, целью которого была дискредитация Украины. Не может не удивлять и тот факт, что причастность украинского дипломата по сути дела, мягко говоря, «притянута за уши».



Сомнения в отношении вины граждан Украины усугубил и бывший руководитель румынской военной разведки генерал Михай Маргарит. Он уверен, что шпионский скандал вокруг украинского военного атташе является попыткой дискредитации Украины перед НАТО. В интервью местной газете «Адеверул» он отметил, что «Россия давно занимается вербовкой граждан как Румынии, так и соседних государств, которые представляют интерес для ее военной разведки. При этом с целью укрывательства противоправной деятельности на румынской территории, Москва сознательно подставляет под удар другие страны, у которых есть отдельные противоречия с Румынией».



Слова разведчика подтверждает заявление представителей компетентных органов Румынии о давних связях Зиколова с военными дипломатами России, которые выдавали себя за украинских военных разведчиков. Интересно, что российские СМИ (в частности, интернет-сайт agentura.ru от 4 марта с.г.) прямо подтверждали наличие связей Петара Зиколова с российскими спецслужбами.



В связи с этим последние события видятся совсем в другом ракурсе. Похоже на то, что Москва удачно выбрала время для такой провокации. В частности, осложнение украинско-румынских отношений на фоне не очень успешного для Киева решения Международного суда в Гааге о разделе спорных районов континентального шельфа Черного моря. По информации одного из украинских дипломатов, просившего не называть его имя, именно Россия передала Бухаресту архивные данные о процессе урегулирования «шельфовых противоречий» между Румынией и бывшим Советским Союзом. Не исключено, что документы стали дополнительными аргументами для румынской стороны в Международном суде.



Логика подобных действий Москвы очевидна. Россия теряет контроль. Сегодня, кроме Украины и Грузии, все большей головной болью для Москвы становится Румыния, что связано с ее амбициями стать одним из лидеров в регионе Черного моря. Что, собственно говоря, вполне по силам Бухаресту, который давно в своих геополитических целях использует стратегическое партнерство с США, а также членство в НАТО и ЕС. Румыния стала активным проводником как американских, так и европейских интересов в юго-восточной части Европы, которая всегда считалась вотчиной России.



Все это ухудшает позиции Москвы в регионе, да еще и с учетом прозападной позиции Болгарии, которую Россия считала главным союзником в так называемом «славянском мире». Даже, несмотря на то, что Болгария давно является членом Североатлантического альянса и Евросоюза. Вхождение страны в эти организации фактически свело на нет давние маниакальные планы России - установить господство в Черном море с конечной целью - контролировать турецкие проливы Босфор и Дарданеллы.



На протяжении двух последних лет на территории эти двух государств была развернута Объединенная оперативная группа «Восток» американских войск в Европе со штабом на румынской авиационной базе Михаил Когельничану вблизи морского порта Констанца. Кроме сухопутного, морского и воздушного компонентов, в состав этой группировки входит современная система ПВО «Патриот» (которая по техническим возможностям превосходит российскую систему ПВО «С-300»), что вкупе делает Румынию и Болгарию, в отличие от Грузии, практически недосягаемой для России.



Кроме того, в рамках союзнических обязательств перед США, Румыния и Болгария поддерживают настойчивые претензии Вашингтона об отмене конвенции Монтре, которая, в частности, запрещает присутствие в Черном море военных кораблей нечерноморских государств, против чего категорически выступают Россия и Турция.



При этом для достижения собственных целей Бухарест опирается на прочную сырьевую экономическую базу, которая делает ее фактически независимой от России. Прежде всего, это касается наличия в Румынии больших залежей нефти, что не только исключает необходимость экспорта российской нефти, но и позволяет румынской стороне возобновить роль одного из ведущих поставщиков энергоносителей в Европу.



Благодаря четкой и последовательной политике в сфере обеспечения энергетической безопасности государства, Румыния уже почти избавилась от использования российского газа - главного оружия Москвы в ее попытках повлиять на европейские страны. В прошлом году Бухарест вошел в число участников консорциума «Панарабского газопровода» (Египет-Израиль-Сирия-Турция), что уже в нынешнем году позволит поставлять альтернативный газ в Румынию. В перспективе к проекту «Панарабского газопровода» могут присоединиться Болгария, и даже Украина, которая фактически поставит крест на планах России возобновить контроль над зоной исключительного влияния бывшего Советского Союза. Кроме того, меркнут все перспективы реализации Москвой стратегических планов строительства нового транспортно-энергетического коридора в обход территории Украины в рамках проекта строительства газопровода «Южный поток» по дну Черного моря с выходом в Болгарию.



Конечно, все это в корне противоречит интересам Российской Федерации, прилагающей все возможные усилия для сохранения собственных позиций в Черноморском регионе. В том числе и с помощью спецслужб, которые стали едва ли не главным инструментом в реализации внешней и внутренней политики Москвы.



По информации открытых источников, в последнее время «румынская тема» стала одной из приоритетных задач Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации на юго-западном направлении. Прежде всего, это касается детальной разведки военных и экономических объектов Румынии, которая включена в перечень основных задач российской военной разведки. В том числе и разведывательных органов Черноморского флота России, расположенных на территории Украины.



Непосредственно этими задачами занимаются структурные подразделения разведывательного управления штаба ЧФ РФ. Однако намного более важное значение имеет агентурная разведка России в Румынии, которая значительно активизировала работу на протяжении последних лет. При этом похоже, что ее главной задачей является также разжигание споров между «старыми» и «новыми» членами НАТО, а также подстрекательство Румынии и Болгарии к конфликту с Украиной, как с потенциальным членом Североатлантического альянса. Очевидно, что Кремль для достижения поставленных целей не брезгует никакими средствами.