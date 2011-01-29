Азаров рассказал, чем нужно заняться Федерации футбола

Премьер Николай Азаров считает, что проблемы в Федерации футбола Украины обусловлены персональными амбициями. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

«Ни правительство, ни президент не вмешиваются в общественные мероприятия проводимые этими федерациями. Мы не вмешиваемся в их дела, но мы на себе несем отвественность за подготовку страны к Евро-2012. Несем колоссальные затраты и вот об этом все эти деятели должны очень серьезно думать», - отметил он.

«Я далек от всех интриг, которые там происходят. Я сказал свое мнение, что никто не должен ставить под угрозу проведение Евро-2012 в стране. Слишком много поставлено на карту, что бы чьи-то амбиции сыграли здесь решающую роль», - заявил премьер.

Как известно, руководство УЕФА заявило, что может лишить Федерацию футбола Украины права на проведение в Украине Евро-2012.