Немцов: Украинская власть должна защитить украинские организации в России

Украинская власть и оппозиция должны вместе защитить украинские организации в России. Об этом заявил российский оппозиционер Борис Немцов в эфире Шустер Live, комментируя ситуацию вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве и закрытия организаций украинцев в России.

«Действия, которые сейчас совершают российские власти, - это действия враждебные», - уверен он.

«Никакие это не юридические действия. Это политический заказ", - добавил Немцов.

«Один звонок Януковича Путину или Медведеву, нормальный такой мужской разговор и эта тема будет закрыта», - уверен политик.

По его словам, украинская власть и оппозиция «могли бы вместе заступиться за украинские организации».

«Ущемление русских в Украине, ущемление украинцев в России - это позорище. Неужели непонятно. Это позорище», - сказал Немцов.

«У меня есть конкретное предложение к Януковичу и оппозиции. У вас общего мало, но вот по этому вопросу я считаю вы должны вместе выступить. Чем быстрее, тем лучше», - отметил политик.

Как известно, 27 января кассационная инстанция Верховного суда РФ оставила в силе решение о ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев России.