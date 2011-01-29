Азаров сегодня почтит память героев Крут

Сегодня, 29 января, премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в церемонии возложения цветов к памятному знаку героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, церемония начнется в 10:00.

Напомним, 29 января в Украине отмечают День памяти героев Крут. В этот день в 1918 году на железнодорожной станции возле села Круты 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву по заданию руководства Украинской народной республики, вступили в неравный бой с 6-тысячной большевистской армией Михаила Муравьева, которая шла на украинскую столицу. В итоге, студенты отступили, потеряв более 200 человек.