Тимошенко подарила книгу для Януковича

Лидер партии ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко советует президенту Виктору Януковичу прочитать книгу Марио Варгаса Льосы «Нечестивец, или Праздник козла», которую она передала для него через заместителя главы Администрации президента Анну Герман в пятницу в эфире Первого национального телеканала.

«Я хочу подарить книгу для вашего шефа о том, как завершают свой путь диктаторы», - сказала Тимошенко, которую цитирует ее официальный сайт, сообщает Сегодня.

Как известно, автор романа «Нечестивец, или Праздник козла» обращается к традиционной для латиноамериканской литературы теме силы и бессилия власти.