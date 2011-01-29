Янукович почтил память героев Крут

Президент Украины Виктор Янукович почтил подвиг украинских юношей, которые погибли 29 января 1918 года возле села Круты.

Как сообщает пресс-служба Президента, в выступлении Януковича по случаю Дня памяти Героев Крут говорится: «Сегодня мы чтим подвиг украинских юношей, которые погибли, защищая свое государство. Отвага и самопожертвование нескольких сотен военных курсантов, студентов, гимназистов стали настоящим примером для последующих поколений борцов за независимость».

«События далекого 1918 года - важный урок для современных украинцев. Это и урок мужества, но и урок того, какими внимательными мы должны быть в своих решениях, как крепко надо думать, когда речь идет о жизни молодых людей», - сказал он.

«Помянем же сегодня по-христиански доблесть и бесстрашие всех тех, кто на протяжении веков отдавал свою жизнь за независимость Украины, за наше с вами будущее», - подытожил Янукович.

Напомним, 29 января Украина вспоминает героев Крут.