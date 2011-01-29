Румыния поддерживает вступление Хорватии в ЕС

Президент Румынии Траян Бэсеску отметил, что Румыния безоговорочно поддерживает вступление Хорватии в Европейский союз.

Об этом Бэсеску заявил в ходе встречи с прибывшей сюда с визитом премьер-министром Хорватии Ядранкой Косор, сообщает РБК.

Косор назвала вступление Хорватии в ЕС историческим событием. Она выразила благодарность Румынии за поддержку усилий Хорватии во вступлении в Евросоюз. Глава румынского правительства Эмиль Бок также провел переговоры со своей хорватской коллегой. Он подчеркнул, что Румыния и Хорватия поддерживают хорошие отношения, между ними не существует никаких препятствий для развития двустороннего сотрудничества. Румыния твердо поддерживает присоединение Хорватии к ЕС. Бок также выразил надежду на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.

Правительства Румынии и Хорватии подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве и соглашение по внешнеполитическому сотрудничеству.