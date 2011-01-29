Кубинского диссидента арестовывали 3 раза за 3 дня

На Кубе диссидент, лауреат премии имени Сахарова Гильермо Фариньяс в течение трех дней трижды арестовывался властями.



Задержания происходили после того, как диссидент пытался принять участие в нескольких общественных акциях. После пребывания в полиции в течение нескольких часов Фариньяса освобождали. В пятницу он был доставлен в больницу с жалобами на боль в груди, передает Радио Свобода.



Власти Кубы предупредили диссидентов, что будут задерживать их при любых попытках провести публичные акции.



Гильермо Фариньяс получил известность в прошлом году после того как, находясь в заключении, в течение 134 дней проводил голодовку протеста.