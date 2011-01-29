Россия «кастрировала» украинскую библиотеку в Москве

Библиотека украинской литературы в Москве работает «в кастрированном виде».

Об этом заявил сопредседатель Объединения украинцев в России Валерий Семененко, передает «Украинская правда».

«Не работает библиотека. Библиотека работает в кастрированном виде. Изъяты серверы, изъяты формуляры с моими личными данными. Я езжу в эту библиотеку через день. Она работает в кастрированном виде», - отметил он.

По словам Семененко, работники библиотеки заявляли, что российская милиция «подбрасывала какие-то книжечки». «Нет экстремистской литературы и они составили протокол о том, что им подбрасывает милиция книги», - добавил он.

Напомним, Управление культуры Центрального административного округа Москвы в конце декабря частично приостановило работу Библиотеки украинской литературы. МВД России изъяло оттуда более 50 книг для проведения экспертизы на наличие материалов националистического характера.

МИД РФ заверил украинского посла в Москве, что о закрытии библиотеки речь не идет.

МИД Украины в январе решил создать новый библиотечный центр украинской литературы путем пополнения фондов имеющейся информационно-справочной библиотеки при Культурном центре Украины в Москве.

Согласно постановлению правительства Москвы, Библиотека украинской литературы в Москве является самостоятельным государственным учреждением культуры.