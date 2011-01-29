Мировые лидеры призвали Мубарака к реформам

Ряд мировых лидеров призывали Президента Египта Хосни Мубарака к реформам, озвучив также свои опасения относительно ситуации в стране, передает РБК.

В частности, президент США Барак Обама заявил, что глава страны должен провести необходимые политические реформы, а также «воздержаться от применения насилия в отношении протестующих».

«Народ Египта обладает теми же правами, что и граждане любой другой страны, эти права универсальны», - сказал лидер США по окончании 30-минутного разговора с Мубараком, состоявшегося 28 января 2011 г.

По словам Обамы, в ходе беседы он призвал своего коллегу выполнить данные им обещания относительно проведения демократических и экономических реформ. «Я сказал ему, что он несет ответственность за свои слова, которые теперь должны обернуться делами», - сказал Президент США.

Свой призыв о необходимости реформ в Египте также озвучили представители Великобритании - премьер-министр Дэвид Кэмерон и глава Министерства иностранных дел Уильям Хейг.

«Я хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем тот прогресс, который был достиг в деле укрепления демократии в Египте, но реформы в данном случае необходимы», - отметил Кэмерон.

Министр иностранных дел Франции Мишель Аллио-Мари также выразила мнение, что «только диалог между всеми сторонами сможет улучшить ситуацию».

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства Швеции Карл Бильдт раскритиковал решение египетских властей заблокировать доступ к ряду интернет-ресурсов, предупредив, что в ситуации, которая сейчас складывается в Египте, ограничение доступа в интернет «может стать критически опасным».