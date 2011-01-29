Тимошенко почтила память героев Крут

Лидер ВО «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия Тимошенко в субботу почтила память героев Крут.

Тимошенко прибыла к Аскольдовой могиле в Киеве в 11:00. Ее встречали сторонники и активисты с национальными флагами и флагами «Батькивщины», передает «Зеркало недели. Украина».

Экс-премьер возложила цветы к памятному знаку и кресту погибшим у Аскольдовой могилы и помолилась в церкви Святого Николая.

В 1918 году под селом Круты (ныне — Черниговская область) состоялся бой между превосходящими по силам отрядами большевиков и 300 киевскими студентами, гимназистами и курсантами, вставшими на защиту Украинской народной республики. Позднее останки погибших перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве. День памяти героев Крут отмечают в Украине 29 января.