Глава GRECO: Отмена антикоррупционного пакета - шаг не туда

Отмена в Украине антикоррупционного пакета законов может свидетельствовать о шаге украинских властей в неправильном направлении.

Об этом заявил глава организации GRECO Драго Кос, передает «Украинская правда».

«Отмена пакета и ликвидация Бюро по вопросам антикоррупционной политики могут свидетельствовать о важном и досадном шаге в неправильном направлении - если в ближайшее время не будет найден лучший выход из ситуации с законами и Бюро. Но время быстро летит», - сказал он.

Кос напомнил, что в отчете о выполнении Украиной рекомендаций, утвержденном в мае 2009 года, GRECO признала создание Бюро по вопросам антикоррупционной политики свидетельством того, что Украина «открыта для развития и внедрения реальной антикоррупционной политики».

«Кроме того, международные эксперты отметили: принятие так называемого антикоррупционного пакета является важным шагом в правильном направлении», - говорится в публикации.

«Это была последняя информация, которую GRECO получила от Украины», - сказал глава организации.

По словам Коса, «GRECO вскоре рассмотрит предоставленную дополнительную информацию к отчету Украины о выполнении рекомендаций».

«Если достигнутые на время утверждения отчета результаты не будут актуальными, это, вероятно, вызовет серьезные дебаты относительно ситуации и также может привести к очень непопулярным (отрицательным) выводам и решениям GRECO», - отметил он.

«Мы просто не можем позволить себе молча наблюдать, как в стране, особенно важной для нас, были упразднены положительные процессы. Но я все еще надеюсь, что это не произойдет», - сказал глава организации.

Кроме того, Кос отметил, что Украина «окажется в очень сложной ситуации, если подаст заявку на получение безвизового режима (с ЕС), не имея серьезных достижений в антикоррупционной сфере, таких как полноценное выполнение рекомендаций GRECO».

Как известно, Группа государств против коррупции (GRECO), которая функционирует при Совете Европы, согласно Плану действий Украина - ЕС, контролирует выполнение взятых на себя Украиной обязательств, в частности реализацию Национальной программы борьбы с коррупцией.