Глава GRECO: юрлица должны отвечать за коррупцию

Председатель GRECO Драго Кос заявляет о необходимости внесения в антикоррупционное законодательство нормы, согласно которой юридические лица должны нести ответственность за коррупционные правонарушения.

Об этом он заявил в интервью «Зеркалу недели. Украина», комментируя тот факт, что в проекте нового антикоррупционного закона, внесенного президентом Виктором Януковичем, нет нормы об ответственности юридических лиц частного сектора.

«Многими международными конвенциями, полноправной участницей которых является Украина, предусмотрено, что эта норма — обязательная», — сказал он.

Кос отметил, что отсутствие надлежащего регулирования указанного вопроса ставит под сомнение реальную волю страны выполнять свои международные обязательства и, несомненно, будет способствовать принятию выводу GRECO, что важнейшие рекомендации не были выполнены.