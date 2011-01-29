Аризона не хочет больше «автоматических» американцев

Конгрессмены-республиканцы штата Аризона на юго-западе США выступили с инициативой о поправке в статью Конституции, согласно которой каждый ребенок, родившийся на территории страны, автоматически становится её гражданином.

Данная мера, по мнению законодателей, поможет эффективнее бороться с наплывом нелегальных мигрантов, передает Би-би-си.

В силу своего географического положения Аризона привлекает тысячи мигрантов из соседней Мексики.

Из семи миллионов населения штата около 500,000 человек проживают там незаконно.

Конгрессмены предлагают признавать гражданами США только тех детей, у которых хотя бы один из родителей является либо гражданином США, либо легальным мигрантом.