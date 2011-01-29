Новый состав правительства Египта объявят сегодня

Новый состав кабинета министров Египта будет объявлен уже сегодня.

Об этом сообщил президент Египта Хосни Мубарак в ходе своего обращения к нации, передает РБК.

Кроме того, выступая в эфире национального телевидения страны впервые с начала многотысячных акций протеста 25 января, египетский лидер высказался в поддержку введения комендантского часа и вывода на улицы крупных городов бронетехники и армии. По мнению Мубарака, данные меры необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в Египте.

Как сообщалось ранее, египетский лидер заявил, что решительно настроен обеспечивать и поддерживать стабильность в стране. По словам президента, все назревшие в стране проблемы не следует решать с помощью «хаоса и насилия». Кроме того, в своем сегодняшнем послании Мубарак также заявил о готовности проводить экономические и политические реформы в стране. Как подчеркнул президент, будущие реформы позволят улучшить положение бедных слоев населения Египта. Вместе с тем, по мнению Мубарака, страна не рискует сойти с пути проведения реформ, которые теперь «продолжатся с новой силой».