Азаров: Реформы есть, просто незаметные

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что если украинцы не чувствуют на себе процесс проведения реформ, значит реформы проводятся безболезненно.

Как передает УНИАН, об этом премьер заявил в телеинтервью.

«Если люди не чувствуют на себе реформ, это значит, что реформы проводятся наименее болезненно, наименее затрагивая интересы людей», - сказал Азаров.

При этом он не поддержал версию, что это происходит из-за того, что реформ нет.

«Можно что угодно говорить», - заявил премьер, отметив, что его оппоненты заявляют, что ситуация лишь ухудшается.

«Это мнение имеет право на жизнь, но давайте смотреть объективно. В чем хуже, в чем лучше? Сравним и сделаем выводы», - заявил Азаров.

При этом он отметил, что все реформы проводятся почти по графику

«Все сроки определены, и они примерно выдерживаются. Конечно, могут быть отклонения», - сказал Азаров.

Он отметил, что с некоторым отставанием от графика был принят Налоговый кодекс.

«Определенное смещение сроков возможно, в силу того, что процесс принятия законов непростой», - отметил премьер.