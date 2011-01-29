«Свобода» возмущена интересом к ее финансам со стороны МВД

МВД требует от «Свободы» сведений о экономических основах существования организации и ее руководства.

24 января 2011 на имя главы Шполянской райорганизации «Свободы» Вячеслава Кишинька отправлен документ от райотдела УМВД в Черкасской области, передает «Украинская правда».

В документе в частности говорится: «В связи со служебной необходимостью прошу вас предоставить в наш адрес полные анкетные данные, места жительства, сведения о экономический основах для существования членов вашей организации и руководства», говорится в сообщении.

Документ подписан и.о. начальника Шполянского районного отдела милиции Перстюком.

Руководитель юридической службы Черкасской облорганизации объединения Александр Лошков заявил, что запрос милиции противоречит законам Украины «О милиции» и «О защите персональных данных».

По его словам, оснований для предоставления информации, которую требует милиция, нет.

«Свобода» расценивает данный инцидент как «продолжение антиукраинской политики властей, направленной на уничтожение любой действенной оппозиции, в частности ВО «Свобода».