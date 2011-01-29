Турция критикует ЕС: закрытый христианский клуб

Европейский Союз отказывается от политики «открытых дверей» и превращается в «закрытый христианский клуб».

С такой критикой в адрес ЕС выступил вице-премьер правительства Турции Али Бабаджан на Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давос, подчеркнув, что эти тенденции «очень опасны», передает Радио Свобода.



Бабаджан отметил, что Анкара рассматривает ЕС как «большой мирный проект» и потому стремится вступить в эту организацию, однако ряд стран Евросоюза выступают против присоединения к нему Турции.



Переговоры о вступлении ведутся с 2005 года, однако на пути Турции в ЕС остается множество препятствий - в частности, отсутствие необходимых реформ и спор о статусе Северного Кипра.