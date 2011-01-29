WikiLeaks: Египетских оппозиционеров могли поддерживать США

Правительство Соединенных Штатов могло оказывать поддержку лидерам египетской оппозиции, готовившим смену режима президента Египта Хосни Мубарака в течение последних трех лет, следует из донесений американских дипломатов из Каира, обнародованных сайтом WikiLeaks.

Администрация США публично выступала союзником Х.Мубарака, оказывая при этом содействие оппозиционерам, передает РБК.

В частности, как говорится в рассекреченном WikiLeaks сообщении от имени посла США в Египте Маргарет Скоби, отправленном в Госдепартамент в декабре 2008 г., оппозиционные группы разрабатывали секретный план «смены режима», который планировалось реализовать в преддверии президентских выборов в Египте в сентябре 2011 г.

Этот план предполагал ослабление власти президента и усиление полномочий премьер-министра и парламента. Скоби в том же сообщении назвала этот замысел «крайне нереалистичным». В то же время из ее донесения следует, что США отправляли одного из египетских оппозиционеров на семинар молодых активистов в Нью-Йорке, организованный Госдепартаментом.

Напомним, в эти дни в Египте проходят масштабные акции протеста с требованием отставки Мубарака, который правит этим североафриканским государством уже около 30 лет. Этот политик традиционно считается союзником США в регионе. В настоящий момент в Египте заблокированы интернет-сайты Facebook, Twitter и Blackberry Messenger, так как власти опасаются, что с помощью этих социальных сетей протестующие договариваются об организации новых акций.