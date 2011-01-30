В Египте в результате беспорядков погибли более 100 человек

Как минимум 102 человека погибли в результате беспорядков, продолжающихся в Египте уже шестой день, сообщает Lenta.ru.

Только в субботу, 29 января, в столкновениях между полицией и участниками антиправительственных выступлений погибли 33 человека, из них 22 в городе Бени-Суейф - крупном порту на Ниле. В Бени-Суейф демонстранты попытались поджечь местное полицейское управление.

Еще как минимум три человека погибли 29 января в Каире, где акции протеста продолжились и после комендантского часа, введенного с 16:00 по местному времени. Демонстранты в ночь на 30 января, сообщает Reuters, подожгли здание Налогового управления Египта, расположенное в центре Каира. Телеканал Arabic TV сообщил о снайпере на крыше здания МВД в Каире, открывшем огонь по демонстрантам. Другие источники эту информацию пока не подтвердили.