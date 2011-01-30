Мэра Александровки поймали на взятке

При получении взятки был задержан мэр Александровки Кировоградской области.

Как сообщил начальник УМВД Украины в Черкасской области Валерий Дерновой, он был задержан оперативниками Черкасского Управления по борьбе с организованной преступностью при получении взятки от черкасских бизнесменов за предоставление в аренду прудов, сообщает УНИАН.

По словам Дернового, мэр сначала требовал деньги за решение вопроса, а затем получил от предпринимателей 10 тысяч гривен.

Руководитель черкасской милиции отметил, что передача денег происходила в помещении кафе на границе между Черкасской и Кировоградской областями.

«Действия взяточника задокументированы, сам он задержан, предмет взятки изъят. Прокуратурой Черкасской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела и задержания злоумышленника», - сообщил Дерновой.