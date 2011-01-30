Табачник встал на защиту памятника Сталину

Украинский министр образования и науки Дмитрий Табачник встал на сторону коммунистов Запорожья, установивших памятник Сталину, который в декабре 2010 года был разрушен вандалами.

«Местная община имеет право строить за свои деньги памятник кому она захочет. Власть не имеет права запрещать людям поклоняться любым идеологическим канонам, хотя должна пресекать попытки навязывать эти каноны другим», - сказал Табачник, выступая в субботу на «круглом столе» в Симферополе, сообщает Украинская правда.

«Круглый стол» на тему «Культурно-языковое многообразие Украины - фактор стабильности и опережающего развития» провела созданная по инициативе Табачника общественная организация Собор гражданского согласия, объединяющая сторонников сохранения полиязычности, мультикультурности и многоконфессиональности Украины.

Памятник Иосифу Сталину был установлен на территории Запорожского обкома Коммунистической партии Украины в мае 2010 года. 28 декабря неизвестные отрезали бюсту Сталина голову, в новогоднюю ночь памятник был разрушен взрывом. Правоохранительные органы задержали по делу о повреждении памятника 9 активистов украинской националистической организации Тризуб.

«Наши оппоненты могут сколько угодно чувствовать несправедливость установки памятника Сталину, но пока они продолжают за средства государственного бюджета строить памятники, оскорбляющие чувства двух третей населения страны, они не имеют права учить других, кому следует поклоняться», - считает Табачник.

В западной Украине активно проводятся мероприятия по увековечиванию памяти командиров и бойцов Украинской повстанческой армии (УПА)