Коморовский: Украина - «страна надежды»

Польша верит в большой потенциал Украины и поддержит экономический рост страны-соседки. Об этом заявил президент Польши Бронислав Коморовский на седьмом Украинском ланче в Давосе, посвященном Евро-2012.

Президент Польши назвал Украину «страной надежды» и выразил уверенность, что совместное проведение Евро-2012 приведет к еще большему улучшению сотрудничества между нашими государствами, которое и без того является интенсивным.

При этом Коморовский подчеркнул, что экономика является фундаментом сотрудничества между двумя странами, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Он также отметил, что на Варшавской фондовой бирже уже котируются 5 украинских компаний. «Я знаю, что еще несколько украинских компаний готовятся занять там свое место», - сказал глава польского государства.