У Табачника раскритиковали власть

Двуязычие Украины является для страны преимуществом, а не проблемой. Об этом заявил министр образования Дмитрий Табачник на круглом столе, который провела созданная по его инициативе общественная организация Собор гражданского согласия.

«Любой из граждан Украины от рождения имеет доступ к двум океанам информации, двум великим культурам. Украина может в полной мере пользоваться этим преимуществом для повышения конкурентоспособности в европейском сообществе и в мире в целом», - сказал министр, сообщает Украинская правда.

В принятом участниками встречи заявлении говорится, что «в период 2005-2009 годов население отдельных регионов украинского государства присвоило себе право говорить от имени всей страны, лишь свой диалект выдавая за правильный украинский язык».

«Лишь свои обычаи считая достойными подражания и распространения, лишь свою версию христианства - канонической, лишь себя - полноценными гражданами», - отметили участники встречи.

«Заявляем о поддержке первых шагов действующей власти, однако принятые меры явно недостаточны. Опасность националистического реванша сохраняется. Власть должна более решительно и последовательно отстаивать гражданское единство страны», - говорится в заявлении.