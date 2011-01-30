Родственник экс-президента Туниса просит убежища в Канаде

Канадские власти объявили, что свояк свергнутого тунисского президента Зин Абидина Бен Али обратился для получения статуса беженца.

Если он получит такой статус, то попытки экстрадировать его в Тунис станут бессмысленными. Тунисское правительство просит выслать на родину миллиардера Белхасена Трабелси (брат первой леди Туниса Лейлы Бен Али), прибывшего в Монреаль на частном самолете после свержения Бен Али, сообщает Би-би-си.

Министр иностранных дел Канады заявил, что присутствие Трабелси в Канаде нежелательно, однако в конечном счете канадскому правительству придется следовать правилам, из-за которых рассмотрение заявления о статусе беженца может занять несколько лет.