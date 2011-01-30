Нидерланды приостановили отношения с Ираном

Нидерланды приостановили все отношения с Тегераном - в знак протеста против казни в Иране женщины, имевшей иранско-нидерландское гражданство. Гаага назвала казнь «варварским актом».

В субботу иранское телевидение сообщило о том, что 45-летняя Захра Бахрами была повешена по приговору суда, признавшего ее виновной в торговле наркотиками, сообщает Радио свобода.

Женщина была арестована в Иране в 2009 году - после того, как, приехав из Нидерландов навестить родственников, стала участвовать в акциях протеста иранской оппозиции. Дочь Бахрами заявила, что обвинения против ее матери сфабрикованы.