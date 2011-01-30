В Египте из-за беспорядков закрыты многие учреждения

В Египте сегодня закрыты банки, фондовая биржа и школы на фоне продолжающихся акций протеста с требованием отставки президента Хосни Мубарака.

С начала волнений в Египте шесть дней назад в столкновениях между манифестантами и полицией погибли более ста человек, более тысячи - ранены.

Сообщается, что жители столицы, вооружаясь пистолетами, ножами и палками, создают мобильные отряды для защиты своих домов от грабителей, сообщает Радио свобода.

В минувшую ночь протестующие продолжали оставаться на улицах, несмотря на введенный властями комендантский час.

Президент Мубарак вчера назначил главу разведки Омара Сулеймана вице-президентом, пост которого оставался вакантным почти 30 лет.