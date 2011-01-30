Табачник предложил Герман уйти в отставку

Заместителю главы Администрации Президента Украины Анне Герман следует уйти в отставку. Об этом во время круглого стола в Симферополе сказал министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник, пишет «Интерфакс-Украина».

«Есть очень простой мировой опыт: если чиновник не согласен с кадровой политикой Президента или премьер-министра, у него для того, чтобы соблюсти лицо есть очень простой выход - подать в отставку», - заявил Табачник.

Напомним, замглавы Администрации Президента Украины Анне Герман в эфире «Шустер Live» заявила, что Президент не поддержит ту концепцию реформы образования в Украине, которую предлагает министр образования Дмитрий Табачник. «На каждого Табачника в стране есть Президент» - сказала Герман. При этом она добавила, что готова пожертвовать своей должностью ради того, чтобы министром образования был не Табачник, а кто-то другой.