КПУ разогнала 14 региональных партийных организаций

Пленум ЦК Компартии Украины принял решение за антипартийную деятельность распустить Алуштинскую, Бахчисарайскую, Евпаторийскую, Керченскую, Судакскую, Бахчисарайскую городские партийные организации, а также Бахчисарайскую, Красноперекопскую, Нижнегорскую, Раздольненскую, Симферопольскую, Советскую, Черноморскую и Киевскую в г. Симферополь районные партийные организации. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе КПУ.

Кроме того, за преднамеренное создание условий для раскола Крымской республиканской партийной организации и партии в целом было принято решение вывести из состава ЦК и исключить из партии Штепу, Болотину, Иванова, Корнилова, Лысенко.

Президиуму ЦК КПУ также принял решение провести необходимую работу по восстановлению жизнедеятельности Крымской республиканской организации Компартии.

Напомним, ранее Крымская организация Компартии призвала коммунистические партии бывшего СССР отреагировать на сотрудничество КПУ с крупным бизнесом.