Ющенко, Табачник и Поплавский уже аристократы (ВИДЕО)

В Украине распространяется мода на аристократические титулы. Чтобы доказать, что у них дворянские корни, украинцы платят огромные деньги. А некоторым - очень известным - титулы просто дарят, сообщает «ТСН».

Так, аристократами в Украине на сегодняшний день являются экс-президенты Виктор Ющенко и Леонид Кучма, министр Дмитрий Табачник, певцы Михаил Поплавский, Екатерина Бужинская, Владимир Гришко, социалист Иван Бокий и др.

Чтобы стать аристократом в Украине, достаточно заплатить десять тысяч долл. сразу. Можно также заплатить историкам-генеалогам и надеяться, что они найдут дворянский корень.

«Чаще всего докопаться до аристократических корней хотят богатые и влиятельные» - рассказывает профессиональный генеалог Иван Павлович. Обращаются и украинские бизнесмены, и политики, обращались и экс-премьер-министры.

А вот король-император Украины-Руси Орест Ісам дарует титулы. Правда, сознается, что иногда и продает, потому что деньги нужны.

Кстати, в Европе торговля титулами идет полным ходом. Бароном можно стать за 10 тысяч долларов, графом - за 50, маркизом - за 100, герцогом - за 500, князем - за 3 млн долларов.