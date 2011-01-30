Луценко держат в СИЗО «без права писать и рисовать» - НУНС

Экс-министру внутренних дел Юрию Луценко, который находится в СИЗО, запретили писать. Об этом журналистам рассказал народный депутат от НУНС Юрий Грымчак, пишет Gazeta.ua.

«Он начал писать. Но у него забрали ручку и бумагу, сказали, что писать нельзя. Почему - не знаю. Вроде такие порядки», - отметил Грымчак.

По его словам, у Луценко есть один путь общения - через адвоката.

Депутат сообщил, что он и нунсовец Олесь Доний подали к следователю просьбу о том, что они хотят выступать защитниками Луценко по уголовному делу.

«Уже закончено досудебное следствие. Поэтому сегодня следователь вправе принять такое решение. Ждем его ответа. Но пока его нет. Мы недавно общались с женой Юрия Луценко. Она тоже собиралась подавать такую просьбу. Насколько я понимаю, ей также не дали ответ», - отметил политик.

Он сообщил, что депутаты из фракции НУНС напишут обращение в Европейский суд по правам человека, чтобы вопрос экс-министра был рассмотрен срочно.

Нунсовец подчеркнул, что власти должны осознать, что Украина - это не Россия.

«Поэтому абсолютной власти у нас не будет. Все равно придется считаться с обществом. Поэтому пренебрегать его мнением нельзя. Это приведет к плохим последствиям. Сегодня мы с разных сторон пытаемся сделать, чтобы власть это поняла. Мы объясняем обществу, что все происходящее - это политические репрессии. Даже Анна Герман уже признала, что это так», - добавил Грымчак.

Напомним, ранее представители партии «Народная сомооборона» сообщили, что с февраля сторонники экс-министра внутренних дел Юрия Луценко планируют начать проводить пикеты в его поддержку.