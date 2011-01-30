Следующей после Луценко посадят Тимошенко - НУНС

Если оппозиция не будет противодействовать аресту Юрия Луценко на несколько лет, то следующей, кого арестуют, будет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат от НУНС Олесь Доний.

«Есть опасность, если сейчас не будет сильного протестного движения, то понятно, что следующей будет Тимошенко. И ее посадят, поэтому сейчас готовится общественное мнение», - отметил Доний.

По его словам, власть решила начать с Луценко, поскольку он является одним из наиболее харизматичных лидеров, однако за ним не поднимется большое движение сопротивления из-за небольшого количества партийной структуры.

«Рассчитывали с одной стороны взять яркого персонажа, с другой стороны такого, за которым априори не поднимется сразу весь оппозиционный лагерь», - сказал он.

Доний отметил, что именно поэтому Луценко стал первым, кого бросили за решетку, а не Тимошенко.

В то же время он не исключил, что после Тимошенко посадят и других оппозиционных лидеров, которые не согласятся стать так называемой «карманной» оппозицией.

Напомним, адвокат Юрия Луценко Игорь Фомин не исключает, что против экс-главы МВД могут быть возбуждены новые дела.