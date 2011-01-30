Тимошенко рассказала Азарову, как сбить цену на гречку

Кабинет Министров Украины выбирает неадекватные меры экономической политики для регулирования ценовой ситуации на продовольственном и потребительском рынке. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщили «Главреду» в пресс-службе БЮТ.

«Я думаю, что Азаров подбирает неадекватные инструменты для решения вопросов. Для того чтобы не дорожала гречиха и все другие продовольственные товары и вообще потребительские товары, нужно сделать одну простую вещь - остановить печатный станок Национального банка, который сегодня печатает не подтвержденную экономическому росту, ничем не обеспеченную гривну. Это то, что дает рост цены и на гречиху, и на все другое», - сказала Тимошенко, комментируя намерения правительства закупить в Китае гречиху для содержания цены на этот продукт на внутреннем рынке Украины.

Напомним, Кабинет Министров Украины планирует закупить в Китае 20 тысяч тонн гречихи для содержания ее цены на внутреннем рынке на уровне 10-11 грн за килограмм.