Героем в Украине можно стать за несколько миллионов долларов (ВИДЕО)

В нашей стране получить звание Героя Украины можно, заплатив несколько тысяч толларов, пишет «ТСН».

Так, народный депутат от БЮТ Андрей Сенченко сообщил, что чиновники из Администрации Президента торгуют высокими званиями еще со времен президентства Леонида Кучмы.

По его данным, директор нефтебазы в Крыму заплатил за звание Героя Украины 5 миллионов долларов. Журналисты разыскали героя - им оказался действующий городской председатель Феодосии Александр Бартенев, который в списке зажиточных крымчан занимает предпоследнее место с капиталом в 44 миллиона долларов.

Сам Бартенев категорически отрицает, что платил какие-то деньги за звание, хотя в целом такую торговлю считает вполне возможной.

«Я думаю, есть кому платить из тех, кто хочет стать Героем Украины. И в Верховной Раде, и везде», - сказал он. Впрочем, свое звание, настаивает чиновник, он получил за «особые заслуги в развитии энергетики» - в 2004 году получил в наследство гору ржавого железа и сделал из него образцовую нефтебазу.

Тем не мене журналисты нашли «главный прейскурант страны» на военные и почетные звания. Офицер одной из украинских спецслужб отказался говорить даже спиной к камере, но прейскурант показал.

Так, два года назад звание заслуженного артиста стоило 5000 долларов. Народного - семь тысяч. Теперь цена выросла -, чтобы получить заслуженного нужно выложить 7000 долл. Народного – 10 000. Сумма может меняться в зависимости от связей номинанта и его позиции в профессиональной среде.

В системе МВД получить генеральское звание стоит от 100 до 200 тысяч долларов. В СБУ - дешевле - от 50 до 100 тысячи.

Также продаются и должности. Место главы областного отдела СБУ стоит от 1 до 3 миллионов долларов в зависимости от области. Например, за руководство на Киевщине можно отдать и до 5 миллионов. Считается, что новоиспеченный руководитель эти деньги отобьет.