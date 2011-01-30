Тимошенко предлагает увековечить Януковича на тысячегривневой купюре

Если в обращение в Украине введут тисячегривневую купюру, то на ней должен быть размещен портрет Президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщили «Главреду» в пресс-службе БЮТ.

Тимошенко также заявила, что необеспеченная эмиссия гривны, которую проводит действующее правительство, демонстрируют его непрофессиональность.

«Очень жаль, что в Азарова одна таблетка на все случаи жизни. Это от того, что он просто не имеет специального образования и не имеет профессиональных знаний. Я думаю, что как только они прекратят печатать гривну, им сразу не нужно будет делать тисячегривневую купюру, а если они тисячегривневу купюру сделают, то обязательно с портретом Януковича», - прибавила она.