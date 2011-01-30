Через полгода власть ликвидирует УПЦ КП - Филарет

Нынешняя власть до июня этого года намерена ликвидировать Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Об этом в интервью газете «Экспресс» заявил Патриарх УПЦ КП Филарет, пишут «Українські новини».

«Киевский патриархат хотят до лета уничтожить... По всей Украине представители власти, спонсоры или священники Московского патриархата проводят беседы с нашими священниками, им предлагают переходить в подчинение Московского патриархата, а за это обещают разную поддержку и помощь», - сказал Филарет.

Он подчеркнул, что такие беседы проходят со священниками в различных областях страны - от Львовской до Донецкой.

«Например, на Винничине священников вызывали в райадминистрации там, ставили ультиматумы», - сказал он.

Филарет добавил, что такие случаи были также в Киевской и других областях, в частности, на Донбассе такие беседы были проведены, по его словам, с 70% священников.

«Начались рейдерские захваты наших храмов... И всюду власть на стороне российской церкви», - сказал патриарх.

Он выразил уверенность, что подобные случаи являются частями единого плана, поскольку события по всей стране проходят по одному сценарию.

Напомним, в конце прошлого года Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявлял о попытке реализовать в Украине масштабный план по развалу и уничтожению Киевского патриархата.