На Донетчине сожгли офис ВО «Свобода»

В г. Славянск Донецкой области сгорело здание, которое было юридическим адресом Славянской городской организации Всеукраинского объединения «Свобода».

Как сообщили «Главреду» в пресс-службе данной политсилы, помещение было недостроенным и нежилым. Огонь, по свидетельству соседей, распространился из восточного угла крыши, где нет ни дымохода, ни электрической проводки. Это подтверждает и визуальное обследование места пожара.

«У меня нет сомнений, что это поджог. Я также догадываюсь, по чьему указанию это сделали. Очевидно, мы очень активно занимались политической и общественной деятельностью, за собственные средства выпускали листовки. Нанеся такой вред, оккупанты пытались существенно подорвать наш боевой дух и материальное положение. Но вместе с нами наши побратимы. Я верю, вместе мы построим новую крышу, и будем дальше бороться с оккупантами и украинофобами», - заявил владелец дома, «свободовец» Михаил Нечипоренко.

Он также сообщил, что подал заявление в милицию относительно поджога дома по политическим мотивам.