Польша пообещала поддержать Украину в продвижении на Запад

Польша будет поддерживать Украину на пути к интеграции с Западом. Об этом заявил Президент Польши Бронислав Коморовский, комментируя результаты встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем на всемирном Экономическом форуме в Давосе, пишет «Украинская правда».

«В ходе пребывания в Давосе я имел возможность провести ряд строго политических встреч, а также встреч, которые преследовали цель продвижения Польши на международной арене и содействовали поощрению польской экономики», - заявил Коморовский.

Напомним, на седьмом Украинском ланче в Давосе Президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что его страна верит в большой потенциал Украины и поддержит экономический рост страны-соседки.