Президент Египта потребовал от нового премьера снизить безработицу

Президент Египта Хосни Мубарак в воскресенье вечером потребовал от нового премьер-министра Ахмеда Шафика снизить уровень безработицы.

«Я требую от вас того, чтобы экономика страны стабилизировалась, - цитирует Мубарака государственное телевидение Египта. – Я верю, что вы сможете воплотить в жизнь ту экономическую политику, которая отвечала бы чаяниям людей», сообщает Газета.ru.

В ходе столкновений в Египте, которые начались на прошлой неделе, погибли более 100 человек. Президент Египта Хосни Мубарак пообещал продолжить реформы, назначил главу службы разведки Омара Сулеймана вице-президентом, а премьером стал бывший глава ВВС Ахмед Шафик.