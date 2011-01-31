Сегодня Корнийчуку предъявят обвинение

Сегодня Генеральная прокуратура намерена предъявить обвинение экс-замминистру юстиции в правительстве Юлии Тимошенко Евгению Корнийчуку. После этого, ему вручат материалы дела для ознакомления.

Всего Корнийчуку предстоит изучить 5 томов уголовного дела, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Напомним, Генпрокуратура 22 декабря возбудила уголовное дело в отношении экс-первого заместителя министра юстиции Евгения Корнийчука - по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Печерский суд Киева удовлетворил обращение ГПУ об избрании меры пресечения для Корнийчука в виде взятия под стражу на два месяца.