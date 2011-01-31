Данилишин решил помочь Украине

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин заверяет, что будет помогать Украине на пути ее интеграции с Западом. Об этом он заявил в интервью Радио свобода.

«Я ничего не буду делать против Украины. Наоборот, я буду делать все для того, чтобы интегрировать Украину в мировой экономический и политический процесс. Это и формирование совместных предприятий, и пропаганда возможностей Украины в определенных отраслях. Украина должна быть открытым государством даже при нынешней власти. Я буду делать все для того, чтобы внести свой вклад в эту открытость Украины и помочь людям Запада понять, что же происходит там», - отметил Данилишин.

По словам политика, для западных стран очень это важно, и «это должно помочь Украине не быть изолированной от мира».

При этом, отвечая на вопрос, почему обвинения предъявлены именно ему, Данилишин отметил: «Сразу после смены правительства с моей стороны неоднократно звучали критические замечания в адрес действий нынешней власти. Даже в мае-июне 2010 года были мои неоднократные публикации в международных изданиях. Естественно, это не могло нравиться новой власти Партии регионов».

«Понятно, что действия новой власти были направлены на то, чтобы лишить оппозицию и членов бывшего правительства возможности говорить правду в СМИ. Они создавали атмосферу страха», - добавил экс-министр экономики.