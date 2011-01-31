У Януковича крестьянам посоветовали не бояться продажи земли

Опасения крестьян, что после снятия моратория на продажу земли они станут «крепостными», не имеют под собой оснований. Об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова в интервью 5 каналу.

По ее словам, сегодня у крестьян нет сертификата собственности на землю, поэтому они не могут чувствовать себя хозяевами. «Вот это называется крепостная зависимость», - отметила Акимова.

Заместитель главы Администрации Президента также подчеркнула, что после получения сертификата крестьяне смогут распоряжаться землей по своему усмотрению. «Это тот путь, по которому шла вся Европа», - заявила Акимова.

Напомним, ранее президент Виктор Янукович заявлял, что уже подготовлен пакет законов по регулированию рынка земли.