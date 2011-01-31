Тимошенко уверена, что не нужно призывать к объединению всю оппозицию

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает необходимым прекратить призывы к объединению всех оппозиционных сил, поскольку среди них есть псевдооппозиционные партии, финансируемые и поддерживаемые провластными силами в рамках технологий «против всех», для того, чтобы уменьшить процент поддержки реальной оппозиции. Об этом оппозиционный политик заявила в эфире «5 канала».

В частности, Тимошенко отметила: «Технология «против всех» продолжается, хорошо оплачивается властью, и на нее ставятся ставки в будущем. Поэтому надо прекратить призывы к объединению всех оппозиционных сил. Так как объединиться с некоторыми департаментами Партии регионов, которые носят кодовое название «оппозиция», невозможно, это все равно, что объединиться с Партией регионов.

«Все оппозиционные силы, которые ощущают ответственность, которые работают на Украину… они уже все вместе и вместе со всеми гражданами Украины... Я убеждена, этой власти быстро положат конец - конституционным путем», - сказала она.

Также Тимошенко сообщила, что она уверена в объединении ряда оппозиционных сил вокруг ее политической силы.