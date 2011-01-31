Тимошенко: Янукович уйдет из власти, а мы ему поможем

Лидер партии «Батькивщина» заявляет, что ее политическая сила отрабатывает план по устранению конституционным путем от власти нынешней провластной команды. Об этом она заявила в интервью 5 каналу в воскресенье.

По словам Тимошенко, сегодня по Украине ширится движение сопротивления действиям нынешней власти. «Все беды, которые вас преследуют, не надолго», - прибавила она.

Лидер «Батькивщины» отметила, что власть сама своими действиями привела граждан к постепенному их объединению.

«Наша политическая команда, и я лично, мы занимаемся в Украине объединением людей и отрабатываем четкий план, как конституционным путем эту власть убрать. И я хочу подать вам надежду, что не родился еще такой Янукович, чтобы он смог разрушить целое государство и разрушить жизнь людей. Он быстро и конституционно уйдет из власти, а мы с вами все вместе ему поможем», - заверила Тимошенко.